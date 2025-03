Rubio e Elon Musk batem boca diante de Trump, diz jornal

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), o bilionário Elon Musk, se envolveram em uma discussão na Casa Branca, na quinta-feira, devido aos cortes de pessoal alinhados com os planos de reduzir drasticamente os gastos do governo.

Segundo a agência de notícias Reuters, o incidente aconteceu na presença do presidente norte-americano, Donald Trump, durante uma reunião em que o republicano anunciou que cabe a cada secretário decidir sobre demissões, e não a Elon Musk.

O bilionário então acusou Rubio de não demitir “ninguém” e de resistir à pressão para realizar grandes reduções de funcionários.

O New York Times revelou que Rubio rebateu, argumentando que 1.500 funcionários do Departamento de Estado aceitaram se aposentar antecipadamente e questionou se Musk queria que essas pessoas fossem recontratadas apenas para que ele pudesse demiti-las novamente.

Nesta sexta-feira, ao ser questionado por um jornalista na Casa Branca, Donald Trump negou o incidente. “Não houve desentendimento, eu estava lá. O Elon se dá muito bem com o Marco, e ambos estão fazendo um trabalho fantástico. O Marco tem se saído incrivelmente bem como Secretário de Estado, e o Elon é um cara único e tem feito um trabalho incrível”, afirmou.

Na quinta-feira, Donald Trump declarou na rede social Truth Social que, à medida que “os secretários vão conhecendo e compreendendo as pessoas que trabalham nos diversos departamentos, podem ser muito precisos sobre quem fica e quem sai”, retirando assim essa decisão de Elon Musk.