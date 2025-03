Saerb já tem previsão para retomar 100% do abastecimento de água em Rio Branco e emite nota

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) emitiu uma nota pública na manhã deste sábado (15), explicando a atual situação em relação à Estação de Tratamento de Água (ETA) I e II, que abastece a capital acreana.

Segundo a autarquia, a captação da ETA 1 foi religada neste sábado, às 7h30, com produção parcial. A água já está sendo distribuída para a área de abrangência da estação. Segundo o Saerb, o religamento não pôde ser concluído na sexta-feira (14) devido às fortes correntezas e às más condições do terreno.

Em relação à ETA 2, o Saerb destacou que as equipes seguem empenhadas para restabelecer o funcionamento de forma reduzida. A expectativa é que a vazão inicial seja de 700 litros por segundo, podendo chegar a 1.000 litros por segundo ainda nesta sábado.

De acordo com a nota oficial, a previsão é que o sistema opere com 100% da capacidade até o final da tarde. O Saerb reforçou que todas as equipes estão mobilizadas para normalizar o abastecimento o mais rápido possível.

Leia a nota na íntegra:

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco informa que a captação da ETA 1 foi religada hoje (15), às 7h30, com produção parcial e já está distribuindo água para sua área de abrangência. O serviço não pôde ser concluído ontem (14) devido às fortes correntezas e às más condições do terreno na captação, mas a equipe trabalhou durante toda a madrugada para garantir o retorno da operação.

Já em relação à captação da ETA 2, as equipes seguem empenhadas em restabelecer o funcionamento de forma reduzida, com vazão inicial de 700 litros por segundo, podendo chegar a 1.000 litros por segundo ainda hoje.

A expectativa é que o sistema opere com 100% da capacidade até o final da tarde. Todos os esforços estão sendo feitos, com equipes distintas, para que o abastecimento seja normalizado o mais rápido possível.