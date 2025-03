A internet pegou fogo, na quarta-feira (5/3), após Deniziane revelar que recebeu uma mensagem de Matteus Amaral enquanto ele já estava namorando Isabelle Nogueira.

“Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, um pouquinho antes do dia 2 de maio. Ele só me desejou felicitações. Mas eu nunca respondi ele”, detalhou ela, no programa ao vivo Mussi de Climão, apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi.