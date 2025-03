Saiba o que foi achado com Aritana Maroni, presa por tráfico de drogas

A prisão de Aritana Maroni pegou a todos de surpresa nesta segunda-feira (3/3). A coluna Fabia Oliveira teve acesso a detalhes exclusivos do caso. A ex-MasterChef foi presa em flagrante por tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, prática de crime inafiançável.

Drogas diversas

De acordo com os documentos, a polícia encontrou na pochete de Aritana Maroni as seguintes drogas: um cigarro; uma porção de maconha; uma embalagem plástica transparente, contendo um pó, de cor esbranquiçada, provavelmente cocaína; duas pequenas embalagens plásticas transparentes, contendo, cada uma, um pó, sendo um na cor verde e outro na cor rosa, aparentando ser extasy MD, e uma embalagem plástica transparente, contendo pastilhas, na cor vinho, não se podendo precisar se tratar de entorpecente.

A caracterização do tráfico foi fortalecida pelo estado em que as drogas foram apreendidas. Vale pontuar que a natureza das drogas apreendidas não foi, por si só, decisiva para o quadro de tráfico. Na prática, a forma fragmentada do material é o que enquadrou o crime na lei de drogas.

Monitorada há dias pela polícia

Ainda segundo os documentos, Aritana Maroni já estava sendo monitorada pelo setor de inteligência da Polícia Militar desde o dia 27 de fevereiro, quando as festividades de Carnaval começaram. Vídeos obtidos pela polícia comprovariam a atividade de venda das drogas por parte da ex-MastercHef.

Em unidade policial, Aritana Maroni confirmou estar na posse de substâncias entorpecentes. Ela disse, na oportunidade, que é usuária de drogas e estava em uso do material desde sexta-feira (28/2).

Quem é Aritana Maroni

Aritana Maroni tem 46 anos e é conhecida por ter participado de diversos realities shows. Entre eles: MasterChef Brasi, na Band, em 2025, A Fazenda, em 2017, Power Couple Brasil, em 2018, e Troca de Esposas, em 2019. Os três últimos da Record.

Aritana Vaccari Maroni é a única filha mulher de Oscar Maroni, conhecido por ser dono da boate Bahamas, uma das casas noturnas mais conhecidas de São Paulo.