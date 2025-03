Diante do calote, o Santander acionou a Justiça para cobrar o montante. No entanto, o valor continuou aumentando e atingiu R$ 433,3 mil.

Com o acordo firmado entre as partes, a dívida foi reduzida para R$ 409,5 mil, que deveria ser paga em uma única parcela.

Jair Renan e a instituição assinaram os documentos na última semana, e o vereador comprometeu-se a pagar a dívida até sexta-feira (28/2). O 04 alegou não ter condições de pagar a dívida na integridade; por isso, pediu um acordo com o banco, que aceitou.

O Metrópoles não identificou o pagamento dos valores até a data.

Cláusulas

Nas cláusulas do contrato obtido pela reportagem, caso não haja o pagamento até o próximo dia útil — vencimentos de boletos poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na quarta-feira (5/3) — será acrescida multa de 2% sobre o valor da parcela vencida.

Além disso, se o acordo não for cumprido, a dívida será reconstituída nos termos originais, e o banco poderá retomar a execução da dívida, seja retendo valores da conta bancária, seja com apreensões de bens do 04.

Inicialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia dito que quitaria a dívida do filho. A reportagem entrou em contato com Jair Renan para entender como será a quitação dos valores, mas, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.