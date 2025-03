Saiba quais serão os confrontos da semifinal do Paulista

Estão definidas as quartas de final do Campeonato Paulista após a classificação do São Paulo nesta segunda-feira (3/3). O Tricolor derrotou o Novorizontino por 1 x 0 e avançou de fase.

Com isso, o Paulistão tem os quatro grandes do estado na semifinal pela primeira vez desde 2019. Os confrontos, que ocorrerão no dia 9 de março, no domingo, serão entre Corinthians x Santos, na Neo Química Arena, e Palmeira x São Paulo, no Allianz Parque.

As finais estão marcadas para os dias 16 de março e 27 de março, um domingo e quinta-feira, respectivamente.