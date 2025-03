Saiba quem é o novo namorado da cantora Melody

A cantora Melody usou suas redes sociais na tarde desta terça-feira (11/3) para anunciar que não faz mais parte do time das solteiras. Por meio de seu perfil no Instagram, a artista, que recentemente completou 18 anos, publicou uma foto ao lado do novo namorado na academia e se declarou ao rapaz: “My love – meu amor”.

O novo namorado de Melody se chama João Pedro, mais conhecido como João Pancera. O jovem de 19 anos é fisiculturista e influenciador digital. Em suas redes sociais, Pancera acumula pouco mais de 37 mil seguidores e costuma compartilhar diversas fotos e vídeos de sua rotina fitness, incluindo treinos e competições de fisiculturismo.

Repercussão

Nos comentários da publicação conjunta do casal, fãs de Melody ficaram empolgados e felicitaram a cantora. “Lindos demais!”, “Felicidades” e “Você merece ser feliz” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores. No entanto, alguns também demonstraram curiosidade sobre o término do relacionamento anterior da artista.

Para quem não se lembra, em junho de 2024, Melody, então com 17 anos, assumiu publicamente seu primeiro namoro com Guilherme Stábile. Guilherme é estudante de Odontologia na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e, na época, tinha aproximadamente 20 anos.

Oficializou no Dia dos Namorados

O casal oficializou o romance no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2024, quando Melody compartilhou um vídeo nas redes sociais dançando com Guilherme ao som de “Snowman”, da cantora Sia, finalizando com um beijo. A publicação gerou grande repercussão entre os fãs, marcando a primeira vez que a artista tornou público um relacionamento.

Antes de oficializarem o namoro, Melody e Guilherme já haviam sido flagrados juntos em eventos públicos. No início de 2024, foram vistos aos beijos durante um show em São Paulo, aumentando as especulações sobre um possível romance. A confirmação do relacionamento veio meses depois, consolidando a união entre a cantora e o estudante de Odontologia.