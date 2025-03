Saiba quem era a grávida morta com fio e teve bebê arrancado do ventre

A adolescente que foi morta enforcada com fios e teve o bebê retirado do próprio ventre é Emilly Azevedo Sena, de 16 anos (foto em destaque). O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa, em uma casa no Jardim Florianópolis, em Cuiabá (MT), nessa quarta-feira (12/3).

Um dia depois do crime, um casal foi preso em um hospital de Cuiabá. Eles foram detidos nessa quinta-feira (13/3) quando tentavam registrar o recém-nascido.

Para a equipe médica, os dois envolvidos disseram que o bebê tinha nascido em casa. Os profissionais suspeitaram da situação, chamaram a polícia, e o caso começou a ser investigado.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, outros dois homens também foram presos, e a corporação investigação a participação de ambos no assassinato.

Segundo o delegado Caio Albuquerque, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima teria ido buscar doações de roupas para o bebê. Um print mostra a conversa entre Emilly e a mulher investigada pelo assassinato. As duas estavam acertando o encontro para poder pegar as doações. “Você quer que eu leve aí pra você ou o seu marido ‘vindo’ tem como levar?”

O delegado disse também que o corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa, com sinais de enforcamento com fios de internet e cortes na barriga para a retirada do bebê. Havia sinais de que Emilly tentou se defender.

Até a publicação da matéria, o bebê de Emilly está bem e segue internado no Hospital Santa Helena, em Cuiabá.

A investigação continua a cargo da PCMT.