Saiu! Bocalom publica lista com centenas de convocados em concursos públicos; veja os nomes

Na edição do Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (13), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou a lista com mais de 500 servidores convocados em últimos concursos públicos da prefeitura.

Do total, 267 profissionais serão convocados para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e outros 241 para a Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Na Educação, as vagas são para os cargos de cuidador, professor (educação infantil, ensino fundamental e educação especial – zona urbana e rural), assistente escolar, assistente de creche e merendeira.

Na Saúde, as vagas são para assistente comunitário de saúde, agente de endemias, agente de vigilância em saúde, assistente social, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de farmácia, cirurgião-dentista, educador físico, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico geriatra, médico ginecologista, médico da família, médico pediatra, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, psicólogo com especialização em neuropsicologia, técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em gestão pública e terapeuta ocupacional.

Veja a lista com os nomes e os detalhes das entregas de documentação: