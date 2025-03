Sarau das Moças: mulheres empreendedoras e artistas de Rio Branco se encontram em 4ª edição

A 4ª edição do Sarau Cultural “Sarau das Moças” já tem data marcada para acontecer em Rio Branco. O evento será realizado no dia 29 de março, das 13h às 22h, na Usina de Arte João Donato. Este sarau se consolidou como um espaço dedicado a promover e valorizar o trabalho de mulheres micro e pequenas empreendedoras da cidade, com um enfoque especial nas artes realizadas por elas. A programação diversificada inclui música, dança, teatro, poesia e exposições de artes visuais, como fotografia e artes plásticas.

Neste ano, a grande novidade é a realização de uma seleção para atrações, visando ampliar a representatividade e a qualidade das apresentações. As inscrições estão abertas para artistas interessadas em se apresentar com poesia ou performances cênicas que envolvam textos poéticos.

Narjara Saab, idealizadora do Sarau, compartilha o objetivo dessa edição: transformar o evento em um centro de arte e empreendedorismo feminino. “Além de proporcionar um espaço para a venda de produtos e alimentos por mulheres empreendedoras, vamos oferecer capacitação com um minicurso de técnica vocal para canto e uma palestra sobre atendimento à Diversidade em eventos culturais, abordando PCD e outros grupos socialmente vulneráveis”, revela.

Para participar da seleção, as interessadas devem atender aos seguintes critérios:

Ter, no mínimo, 2 anos de experiência comprovada na área (em caso de duplas ou grupos, o tempo de atuação é o do coletivo)

Ser uma atração protagonizada por mulheres ou contar com, pelo menos, 50% de artistas do gênero feminino, se for um grupo

A seleção será realizada pela equipe da Acreativa Produções, e o resultado será divulgado no Instagram (@acreativaproducoes) no dia 15 de março. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.