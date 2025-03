SASDH promove ações contra o trabalho infantil e alerta sobre o assédio sexual no carnaval de Rio Branco

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco (SASDH) está presente nas noites do Carnaval da Família oferendes serviços para toda população presente na festa.

A SASDH em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC), está com a campanha contra o trabalho infantil, onde o principal objetivo é identificar crianças e adolescentes que estejam trabalhando de alguma forma durante a festa.

E também com a campanha “Manin, não é não” onde tem como principal missão alertar sobre o assédio.