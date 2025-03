A Secretária Municipalizada de Saúde de Rio Branco (Semsa) está com a ações de conscientização e prevenção das doenças e infecções sexual transmissíveis.

A Semsa está com a distribuição de preservativos, masculino e feminino, no standard durante as cinco noites do Carnaval.

Além da distribuição de preservativos, a Semsa também está com auto teste de HIV para os foliões que estão participando da festa.