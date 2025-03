Savnes lança EP solo com produção musical coletiva

Savnes estreia em carreira solo com seu aguardado EP, trazendo para o público acreano seis faixas profundamente pessoais que destacam a potência de seu violão roqueiro e dissonante, e a inquietação criativa de um artista que gosta de contar histórias através da música.

O EP é fruto de um processo colaborativo e contou com a direção artística de Diogo Soares. A produção musical ficou a cargo dos talentosos Alessandro Ferreira, responsável pelos arranjos de guitarras e violões, Saulo Olímpio no baixo, e Jorge Anzol na bateria e SPDs, todos em perfeita sintonia com a voz e o violão de Savnes.

Gravado no RB Studio por Risley Moreira, com mixagem e masterização feitas por Carlos Gara, o projeto teve sua gravação viabilizada pelo financiamento do Fundo Estadual de Cultura, através da Fundação Elias Mansour.

A programação especial de lançamento inclui uma audição exclusiva seguida por show intimista e roda de conversa sobre o processo criativo, marcada para 13 de março (quinta-feira), às 17h, no Bloco de Artes Cênicas da UFAC, com entrada gratuita. O grande show de lançamento ocorre no sábado, 15 de março, às 19h, no Teatro Hélio Melo, também com entrada gratuita. Na mesma data, o EP será disponibilizado nas principais plataformas digitais. A faixa “Dia Estranho” já pode ser conferida no YouTube. Acesse aqui e sinta a vibe do novo trabalho de Savnes!

Serviço :

Audição e Show UFAC: 13 de março de 2025, quinta-feira, às 17h (entrada gratuita)

Show de lançamento Teatro Hélio Melo: 15 de março de 2025, sábado, às 19h (entrada gratuita)