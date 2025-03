Seis vezes em que o Brasil brilhou no Oscar

Antes de Ainda Estou Aqui conquistar para o Brasil o prêmio inédito de Melhor Filme Internacional no Oscar, o país já viveu momentos de destaque no evento, mesmo sem levar a estatueta para casa.

Foram muitas ocasiões em que o país brilhou na maior premiação do cinema mundial. O Metrópoles destaca seis delas a seguir:

1. Fernanda Montenegro indicada por Central do Brasil (1999)

Em 1999, Fernanda Montenegro fez história ao ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Central do Brasil, tornando-se a primeira brasileira a concorrer nessa categoria.

Sua interpretação de Dora, uma ex-professora que ajuda um menino a encontrar o pai, emocionou o público e a crítica. Embora não tenha vencido, ao perder para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, Fernanda Montenegro evidenciou o talento brasileiro no cenário internacional.

O longa também concorreu à categoria de Melhor Filme Internacional.

2. Cidade de Deus e suas quatro indicações (2004)

Lançado em 2002 e dirigido por Fernando Meirelles, Cidade de Deus retrata a realidade das favelas cariocas e foi aclamado mundialmente. Em 2004, recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia. Embora não tenha conquistado estatueta, o filme colocou o cinema brasileiro em evidência e é considerado um marco na nossa cinematografia.

3. Animação brasileira concorreu com Divertida Mente

Em 2016, a animação brasileira O Menino e o Mundo, dirigida por Alê Abreu, foi indicada ao Oscar de Melhor Animação. Foi a primeira vez que o país disputou a categoria.

Apesar do feito histórico, a estatueta acabou indo para Divertida Mente.

4. Democracia em Vertigem entre os melhores documentários

Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa, foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2020. A produção aborda a crise política brasileira e chama a atenção mundial para os acontecimentos recentes no país.

Embora não tenha vencido, o longa-metragem demonstrou a capacidade do cinema nacional de refletir e questionar a realidade política.

5. Oscar de Orfeu Negro

Nem todo mundo se lembra, mas, em 1960, outra produção com DNA brasileiro ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Trata-se de Orfeu Negro.

A coprodução entre Brasil, Itália e França foi filmada no Rio de Janeiro, tinha elenco formado por maioria brasileira, mas foi inscrito no Oscar como produção francesa por ter um financiamento do país e um diretor europeu.

Além da indicação ao Oscar, o filme rendeu à icônica Léa Garcia a indicação de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes.

O filme O Beijo da Mulher-Aranha também já foi indicado às categorias de Melhor Filme, Diretor, Ator e Roteiro Adaptado, em 1986, mas, assim como Orfeu Negro, também se tratava de uma uma coprodução — no caso, entre Estados Unidos e Brasil.

6. Carlinhos Brown no Oscar de 2012

Em 2012, Carlinhos Brown quase trouxe para casa um Oscar de Melhor Canção Original com Real in Rio, do filme Rio. As chances de Carlinhos eram boas, já que a música era a favorita de diversos críticos e tinha apenas mais um concorrente: Man or Muppet, tema de Os Muppets, que acabou levando o prêmio.

“Não foi desta vez, mas valeu. Estou feliz de estar aqui”, declarou Brown na época.

Composta por Sergio Mendes, Carlinhos Brown, John Powell, Mikael Mutti e Siedah Garrett, a música é interpretada por Jamie Foxx, Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez e Will.i.am, que emprestaram suas vozes para os personagens de Rio.

