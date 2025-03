Sem chapa para deputado, Perpétua pode ser candidata ao Senado e ‘bagunçar’ 2026

A coluna recebeu a informação de que a ex-deputada federal e atual diretora da ABDI, Perpétua Almeida, estaria avaliando a possibilidade de disputar o Senado Federal nas eleições de 2026. A possibilidade estaria sendo pensada em razão do PCdoB, partido dela, não ter uma chapa competitiva para deputado federal, cargo que Perpetua exerceu por vários mandatos.

Nas últimas eleições, inclusive, ela não foi eleita justamente em razão da falta de legenda, mesmo obtendo quase 15 mil votos.

Essa não seria a primeira vez que Perpétua disputaria uma cadeira no Senado Federal. Em 2014, em um embate contra o atual governador Gladson Cameli, ela levou a pior, mas recebeu mais de 136 mil votos.

Mesmo sem mandato, Perpétua é um nome querido entre os acreanos. Sua entrada no jogo pode bagunçar completamente o cenário das eleições de 2026. Ela nunca será uma carta fora do baralho.

Vem pavimentando o caminho

Perpétua é inteligente. Com uma eleição à vista, ela já vem fortalecendo seu nome desde quando assumiu a direção da ABDI, um dos órgãos mais importantes do Governo Federal. Ela encabeçou um projeto que revolucionou a indústria do café no Acre, que nos últimos anos saltou a produção no estado.

À frente da ABDI, Perpétua viabilizou o primeiro Complexo Industrial do Café do Acre que será construído em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil. A obra é fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá (Coopercafé).

A previsão é de que outros complexos sejam inaugurados no Acre – em regiões diferentes, o que coloca Perpétua no centro desses projetos.

O marido na cola

De quebra, a ex-deputada ainda prepara terreno para a reeleição do marido, o deputado estadual Edvaldo Magalhães, que segue sendo um dos parlamentares mais atuantes da ALEAC.

O maior gargalo da reeleição de Edvaldo é o mesmo enfrentado pela esposa: uma chapa fraca no partido.

Puro-sangue comunista?

Caso decida disputar o Senado Federal, Perpétua ainda esbarra em mais uma questão a ser resolvida: entrará na disputa em uma chapa puro-sangue do PCdoB ou vai retomar a aliança com um velho conhecido político: o PT de Jorge Viana?

Jorge também é um nome confirmado na corrida por uma das vagas do Senado. O caminho mais tranquilo para o ex-governador e atual presidente da Apex, seria uma aliança com o PSD e apoio a reeleição de Sérgio Petecão, principalmente pelas regalias que o partido do senador poderia trazer para a chapa. O PSD é um dos maiores partidos do Senado e do Congresso Nacional e faz parte da base do presidente Lula.

Ou seja, Jorge deverá escolher entre apoiar a candidatura de dois aliados antigos para tê-los em sua coligação.

Um recorte de 2022 …

Dizem as más línguas que a candidatura de Perpétua em 2022 foi boicotada por Jorge. Boatos indicam ainda que os dois não andam muito bem. A história fica cada vez mais interessante.

Nova presidente

Ainda falando sobre a cúpula da esquerda no Acre, a federação formada por PT, PCdoB e PV tem uma nova presidente: a professora Shirley Torres.

Em declaração, ela falou do desejo de dialogar com outros dois partidos de esquerda para a construção de uma aliança em 2026: PSB de Jenilson Leite e o PDT de Michelle Melo, que atualmente está na base do governador Gladson.

8 de março

Amanhã, 08 de março, o mundo para mais uma vez para discutir políticas públicas em razão do Dia Internacional da Mulher. No Acre, o estado ainda tem números exorbitantes de feminicídio para se envergonhar. Mas pouco a pouco a situação vem amenizando. Com a delegada Mardhia El-Shawwa a frente da Secretaria da Mulher, o estado viu pela primeira vez em anos, o número de casos de feminicídio reduzir proporcionalmente.

Destaque!

Aproveitando a data do Dia da Mulher para destacar uma matéria especial na Folha de São Paulo que reconheceu o pioneirismo de Iolanda Fleming, como a 1ª mulher a ser governadora de um estado brasileiro. Orgulho!

Mais uma pioneira!

O Acre ainda marcou a história com outra mulher visionária: Laélia Alcântara, a primeira mulher negra na história a assumir uma cadeira no Senado Federal.

Vai mudar!

O secretário de Gestão Administrativa da prefeitura de Rio Branco, Jhonatan Santiago, confirmou em entrevista ao ContilNet que vai mesmo deixar a pasta nos próximos dias. O novo cargo não foi revelado pelo secretário, mas ao que tudo indica, a troca foi uma decisão de Bocalom para abrigar os novos aliados do Progressistas de Gladson e Alysson. O substituto não foi anunciado ainda.

Entregue a mamata

O Progressistas, partido que tem 14 prefeitos no Acre e três deputados federais, apesar de ter nomes aliados ao bolsonarismo, está lotado de cargos no Governo Lula, inclusive em indicações de ministros. Contudo, o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, integrantes deverão entregar seus cargos no governo federal nos próximos dias. A decisão deixa claro o posicionamento do partido para as eleições de 2026: não estará no mesmo palanque que o presidente Lula.

Reconhecimento importante

A procuradora de Justiça do MPAC, Patrícia de Amorim Rêgo, foi uma das 19 personalidades selecionadas para receber o Diploma Bertha Lutz 2025, concedido pelo Senado Federal.

A indicação foi feita pelo senador acreano Sérgio Petecão. A homenagem reconhece mulheres que se destacam na promoção da equidade de gênero em nosso país.

Patrícia Rêgo, à frente do Centro de Atendimento à Vítima(CAV) e do Observatório de Violência de Gênero (OBSGênero), é um dos nomes mais importantes na luta do combate às desigualdades no estado do Acre, principalmente na defesa dos direitos das mulheres. É um reconhecimento importante.