Sem contrato, Erick está fora dos últimos jogos do Rio Branco

O volante Erick está fora dos últimos jogos do Rio Branco no Campeonato Estadual contra o Plácido de Castro, no dia 9, e o Vasco, no dia 15. O contrato do atleta terminou na última segunda, 3, e a diretoria do Mais Querido não fez um aditivo.

“Avisei os dirigentes e por algum motivo o aditivo não foi feito. Tinha a intenção de ajudar a equipe nas duas últimas partidas, mas não será possível”, comentou Erick.

Pode renovar

A única maneira do técnico Tinho Damasceno contar com atleta seria uma renovação de contrato. O prazo mínimo para um novo vínculo seria de três meses.

“Não tenho a intenção de assinar por mais três meses, mas quero ajudar. Vou esperar a posição da diretoria por uma definição. Agora é ter tranquilidade e esperar a hora de voltar para casa”, afirmou o volante.

Vai improvisar

Sem poder contar com Erick e Gustavo, suspenso, Tinho Damasceno deverá improvisar na lateral esquerda para o jogo contra o Plácido de Castro. A partida será disputada no domingo, às 15 horas, na Arena da Floresta.