Semifinais do Paulistão: veja possíveis confrontos e cenários

O Paulistão 2025 aproxima-se das semifinais, com os confrontos e mandos de campo sendo definidos pela classificação geral, que continua a ser contabilizada durante o mata-mata. Assim, Corinthians, Palmeiras e Santos esperam o resultado do último confronto das quartas para saber como será a fase seguinte.

Para definir os confrontos das semifinais, o que acontecer no confronto entre São Paulo e Novorizontino, que ocorre nesta segunda-feira (3), é crucial.

Cenários possíveis para as semifinais:

Caso o São Paulo se classifique no tempo normal:

O Corinthians, líder na classificação geral, enfrentaria o Santos, com a quarta melhor campanha. Palmeiras x São Paulo: O Palmeiras, segundo colocado, jogaria contra o São Paulo, terceira melhor campanha.

Caso o São Paulo se classifique nos pênaltis:

O Corinthians enfrentaria o São Paulo, que acabaria ficando com a pior campanha dos semifinalistas. Palmeiras x Santos: O Palmeiras jogaria contra o Santos, terceiro colocado.

Caso o Novorizontino se classifique (no tempo normal ou nos pênaltis):

O Corinthians enfrentaria o Novorizontino, que teria a pior campanha entre os semifinalistas. Palmeiras x Santos: O Palmeiras jogaria contra o Santos, terceiro colocado entre os semifinalistas.

Mando de campo nas semifinais

Nas semifinais, disputadas em jogo único, o mando de campo é da equipe com a melhor campanha no somatório de todas as fases anteriores.

Assim, Corinthians e Palmeiras, líderes na classificação geral, têm a vantagem de jogar em casa, independentemente dos adversários.