Senador cobra sensibilidade do Congresso para votação do PL da Anistia

Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN) pediu que os parlamentares tenham sensibilidade ao votar a favor do PL da Anistia. O projeto, considerado uma prioridade pelo ex-presidente, está sendo articulado por Bolsonaro junto a lideranças do Congresso Nacional para avançar na pauta.

Presente na manifestação pró-anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro, Marinho afirmou que a proposta pode ser aprovada na Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado.

“Quem leva a população para as ruas do Brasil é a direita, principalmente quando há uma convocação do presidente Bolsonaro. Mas, além disso, há uma causa maior em jogo, que é a questão da anistia, e essa insatisfação que existe com a forma que o Lula vem se comportando no exercício do trabalho. Acho que [o ato pró-anistia em Copacabana] terá um grande público”, disse.

“Mas, o que queremos é que haja uma sensibilização dos parlamentares para que durante a votação da anistia, nós tenhamos uma votação e uma maioria expressiva”, concluiu o senador.

Bolsonaro têm atuado para que um requerimento de urgência seja apreciado para o projeto ser votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. A articulação envolve até partidos que possuem ministérios no governo Lula.

Chegada ao Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao hotel por volta das 19h10, onde foi recebido por apoiadores que protestavam contra o governo Lula. Na capital fluminense, ele comandará um ato em defesa da anistia.

A manifestação ocorre às vésperas da análise da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento do chamado “Núcleo 1” da acusação formulada pelo procurador-geral, Paulo Gonet, está previsto para os dias 25 e 26 de março.