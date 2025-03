A recente venda de uma fazenda que pertencia a Amado Batista por impressionantes R$ 350 milhões tem chamado atenção e gerado grande repercussão no mundo do agronegócio. A propriedade fica em Cocalinho, no Mato Grosso.

A decisão de vender a propriedade veio após problemas com o Ibama, que multou Amado Batista em R$ 1 milhão em 2014 por desmatamento ilegal. O cantor poderia ter escolhido a luta contra a burocracia ambiental, mas optou pela saída estratégica. As dimensões da fazenda vendida por Amado são impressionantes: 7.200 km², dos quais 4.680 km² são de área útil. O local conta com uma pista de pouso, 10 lagos, dois rios, quatro córregos e cerca de 17 mil cabeças de gado, além de 25 casas, equipamentos, veículos, diversos poços artesianos e outras comodidades modernas. Vale destacar que além do tamanho impressionante, a fazenda possuía uma frota moderna e equipamentos agrícolas de alto nível.