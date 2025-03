Seu iPhone pode ser hackeado se não for atualizado nesta sexta; entenda motivo

O iOS 18.3.2 chegou de surpresa para o iPhone após a Apple detectar um problema grave de segurança no sistema operacional. Segundo um comunicado divulgado pela própria empresa, a vulnerabilidade, chamada de CVE-2025-24201, foi flagrada no iOS 18.3.1 e afeta o WebKit, parte fundamental do Safari para o iOS, tornando o navegador vulnerável a conteúdo da web criado maliciosamente. Dessa maneira, caso usuários clicassem em links fraudulentos, a falha poderia permitir a execução de código maliciosos a partir do iPhone XS e modelos superiores.