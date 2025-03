Shirley Torres assume coordenação de federação que une partidos de esquerda no Acre

Na quinta-feira, 6, o Partido Verde (PV) assumiu a coordenação da Federação Brasil da Esperança no Acre, uma aliança política formada pelo PT, PCdoB e PV. Durante a reunião de transição, Shirley Torres, presidente estadual do PV, foi oficializada como nova presidente da federação para o ano de 2025.

Shirley explicou que o rodízio na coordenação da federação faz parte do acordo entre os partidos. “O PT ficou com o primeiro ano, o PCdoB com o segundo, e agora é a vez do PV. Como presidente estadual, estou assumindo essa responsabilidade. O objetivo é fortalecer essa frente ampla de partidos progressistas. Representantes da Rede e do PSOL também participaram da reunião, o que mostra a ampliação dessa união”, destacou.

Sobre as eleições de 2026, Shirley afirmou que a esquerda acreana deve lançar uma candidatura própria ao governo do estado, embora ainda não tenha nomes definidos, exceto o de Jorge Viana para o Senado. “Nosso objetivo é ter um candidato ao governo representando essa frente. Sabemos que o momento é desafiador para todos os partidos, principalmente para a esquerda brasileira, mas não desistiremos. O papel da federação é justamente fortalecer esse debate de maneira conjunta”, afirmou.

Shirley também mencionou que estão sendo feitas articulações para ampliar a federação, incluindo a possível entrada de novos partidos como o PSB. “Nacionalmente, estamos discutindo a possibilidade de agregar mais partidos à federação. A entrada do PSB seria uma grande conquista, especialmente no Acre, onde temos quadros importantes como o Dr. Jenilson e o Thor. Sabemos que esse é um grande desafio, mas estamos preparados”, declarou.

Ela concluiu colocando-se à disposição da imprensa e reforçando que, por enquanto, o único nome da federação para o Senado é o de Jorge Viana. Porém, ela deixou claro que as conversas sobre 2026 estão apenas começando. “Ainda não sabemos se Jorge será o único candidato da federação, mas as conversas estão abertas, e ainda teremos muitas discussões pela frente”, finalizou.