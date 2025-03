Show com DJ Calixto, Baile dos Idosos e mais; veja a programação da 3ª noite de Carnaval

A terceira noite do Carnaval da Família, que ocorre neste domingo (2), na capital acreana, tem um programação repleta de diversão e muita folia. A festa é uma realização da prefeitura de Rio Branco, governo do estado do Acre e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Com o tema “Bloco dos Sujos”, a festividade inicia às 16h com o baile infantil e para idosos. E conta ainda com apresentação do DJ Richard Bader, Elias Sarkis e banda e a atração nacional, DJ Calixto.

Mas não acaba por aí, Álamo Kário deve animar os foliões, assim como o DJ Yuri Vargas. O Carnaval de Rio Branco encerra 1h da manhã com o show de Pegada Prime.

O Carnaval de 2025 vai até 4 de março, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. A transmissão ao vivo está sendo feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A apresentação ficará por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Veja os detalhes da programação: