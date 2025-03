Sicredi deu início as assembleias de núcleo de 2025: Decida sobre o futuro da sua Cooperativa

Com o compromisso de garantir transparência e promover a participação ativa de seus cooperados, a Sicredi Biomas deu início as assembleias de núcleo de 2025. Entre os dias 10 e 24 de março, os associados(as) poderão participar das assembleias anuais de forma híbrida, com a opção de participar presencialmente em uma das agências do Sicredi da sua região ou de forma online, por meio do aplicativo do Sicredi.

As assembleias representam um dos maiores diferenciais do modelo cooperativo, oferecendo um espaço essencial para que todos acompanhem os resultados do ciclo anterior e contribuam para as decisões sobre o futuro da Cooperativa. Nesse momento, os associados e associadas poderão acompanhar os desenvolvimentos sociais realizados em 2024, decidir sobre os valores disponibilizados à assembleia, como a destinação dos resultados financeiros e a escolha do Conselho Fiscal para 2025.

Dentre as pautas a serem apresentadas e votadas pelos associados(as) estão a prestação de contas, o balanço social que é referente a todos os projetos sociais que realizamos e que também apoiamos durante o ano de 2024, a destinação de resultados e a distribuição deles. Na ocasião, será disponibilizada também sugestões apresentadas pelos associados durante o Bate-Papo Cooperativo 2025.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, afirma que “a participação dos associados durante as assembleias de núcleo é importantíssima, pois é através dela que cada um pode cooperar ativamente nas decisões da Cooperativa e exerce o seu papel de dono do negócio”.

Para participar por meio do aplicativo basta: Acessar o seu app Sicredi ou Sicredi X, clicar no menu inicial e fazer a escolha da opção assembleias, com isso será direcionado ao site: Fundacao.sicre.com.br/assembleias e votar. Para mais informações, cada associado(a) poderá procurar o gerente da sua conta.

