Silent Hill f ganha novo trailer assustador; game será o primeiro da franquia ambientado no Japão

Durante a Silent Hill Transmission, realizada nesta quinta-feira (13), a Konami revelou novos detalhes e um trailer inédito de Silent Hill f, jogo revelado em 2022 e que não recebeu mais detalhes desde então.

Abaixo, confira o novo trailer completo:

No vídeo, podemos ver Hinako, protagonista de Silent Hill f, que começa a ver assombrações vindas do Fog World, mas que logo, se tornam monstruosidades que parecem vir do lugar mais profundo do Other World. A localização do jogo, no entanto, é muito distante da cidade de Silent Hill em Maine, EUA. Desta vez, estamos no Japão, e as criaturas do jogo parecem vindas das lendas yokais mais assustadoras.

O jogo é ambientado no Japão dos anos 1960. Hinako vivia uma vida tranquila, até que a cidade dela começa a ser tomada por névoa e passa a ser aterrorizada por criaturas.