Simon Fisher-Becker, de Harry Potter, morre aos 63 anos

Simon Fisher-Becker, conhecido como o Frei Gorducho, de Harry Potter e a Pedra Filosofal, morreu no último domingo (9/3) aos 63 anos. O falecimento foi anunciado por Tony, marido do ator, em uma publicação no Facebook.

“Tenho uma notícia muito triste. Às 14h50, Simon faleceu”, descreveu ele. Na sequência, ele comentou sobre o perfil do marido na rede social. “Vou manter esta conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente. Obrigado”, completou.

A publicação passou dos mil comentários. Diversas pessoas lamentaram a morte do artista. “Minhas condolências” e “sinto muito pela sua perda” foram as frases mais repetidas pelos seguidores.

Além de ter atuado no primeiro filme de Harry Potter, Simon ficou conhecido por Doctor Who, em que teve participações e narrou alguns episódios. Ele também esteve em Os Miseráveis (2012).