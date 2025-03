Slam da Ufac retorna com poesia e novidades em Rio Branco

O Slam da Ufac está de volta e promete agitar a cena cultural de Rio Branco com poesia falada e literatura marginal. Marcado para esta sexta-feira, 14 de março de 2025, o evento acontecerá na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac), a partir das 19h, com entrada gratuita.

Organizado pelo coletivo Slam da Ufac, o retorno traz novidades e contará com a participação de MCs renomados, como 21MC (@21.emici), Brunin MC (@brunnim_mc068) e Dêca MC (@deca_ac), que prometem apresentações vibrantes e cheias de emoção.

O Slam da Ufac é uma competição de poesia falada que celebra a expressão artística e a cultura periférica, reunindo poetas, MCs e amantes da literatura para um duelo de versos. Além das batalhas poéticas, o evento deste ano trará surpresas anunciadas pelo perfil oficial do Slam da Ufac no Instagram (@slam_daufac), que convida o público a comparecer e fazer parte dessa celebração. A expectativa é que o espaço da Adufac, conhecido por abrigar eventos culturais na universidade, fique lotado de jovens e entusiastas da poesia.

Para participar ou assistir, basta chegar ao local no dia do evento, sem necessidade de inscrição prévia. O Slam da Ufac é uma oportunidade para descobrir novos talentos, se conectar com a cena literária local e vivenciar a força da palavra falada. A organização reforça o convite: “Esperamos por ti, manin. Vem com a gente!”.