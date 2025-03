Sob chuva, blocos de carnaval iniciam desfile em busca o título; veja lista e premiação

“Ó abre alas que eu quero passar!” Os blocos de Carnaval de Rio Branco iniciaram o desfile do concurso, em busca do título.

Quatro blocos vão se apresentar nesta terça: 6 É D+, Unidos do Fuxico (o grande vencedor do Carnaval 2024), Sambase e Sem Limites. O desfile iniciou com o bloco Sambase.

Quatro blocos disputam o título trazendo enredos que exaltam a cultura, a história e a diversão. São eles:

Unidos do Fuxico

Atual campeão do concurso, busca conquistar sua quarta vitória. Com o enredo “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia”.

Sambase

Com enredo inspirado na Revolução Acreana, o bloco Sambase está em busca do tricampeonato, e apersenta o samba-enredo com tema “Um grito de liberdade que ecoa na história”.

6 É D+

O bloco 6 É D+ se prepara para colocar cerca de 1,2 mil integrantes na rua. O enredo escolhido para este ano é “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente”.

Sem Limite

Campeão em 2023, o bloco vai em busca do bicampeonato. Com o tema “Brincadeira de Infância: Alegria Sem Limite”, o grupo vai levar para a avenida brincadeiras clássicas como amarelinha, bolinha de gude, esconde-esconde e pula corda.

Premiação

Os blocos mais bem colocados receberão prêmios em dinheiro, além de troféus:

• 1º lugar: R$ 6.375,00 + troféu

• 2º lugar: R$ 5.375,00 + troféu

• 3º lugar: R$ 4.375,00 + troféu

• 4º lugar: R$ 3.375,00 + troféu

Confira a galeria:

Transmissão ao vivo

O ContilNet Notícias, TV Rio Branco e Top Mídia transmitem ao vivo o desfile dos blocos carnavalescos. A transmissão ao vivo acontece pela página do ContilNet no YouTube.