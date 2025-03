Socorro Neri descarta candidatura ao Senado e diz que vai lutar para que o PP dispute o Governo

A deputado federal Socorro Neri (Progressistas) foi uma das entrevistadas do ContilNet durante a transmissão do Carnaval 2025 em Rio Branco, neste sábado (1).

Na entrevista, ela negou a possibilidade de concorrer ao Senado Federal nas eleições de 2026 e garantiu que a prioridade é o seu mandato no Congresso Nacional.

“Eu estou muito envolvida com o cumprimento do meu mandato que os meus eleitores me deram. Eu coloco a população a cima dos políticos. Estou ali para defender o povo brasileiro, o povo acreano, o desenvolvimento do nosso estado e eu estou muito envolvida com isso. Em 2026, quando chegar o momento de discussão de candidatura certamente eu serei candidata a reeleição”, disse.