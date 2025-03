Sophie Charlotte se pronuncia sobre fim do namoro com Xamã

A atriz Sophie Charlotte confirmou o fim do seu namoro com o cantor Xamã na noite deste domingo (2/3), ao falar com a coluna Fábia Oliveira na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Eles se conheceram durante as gravações da novela Renascer, da Globo, no ano passado. O artista até apareceu com outra atriz nos desfiles deste sábado (1º/3).

Sophie Charlotte afirmou que ela e Xamã terminaram a relação de forma amigável e que torce para a felicidade do ex-amado. “A gente não está mais junto. A gente tem uma história linda. O Xamã é uma pessoa incrível e eu torço muito pela felicidade dele”, comentou a atriz, ao comparecer ao camarote Folia Tropical. A atriz chegou à Avenida acompanhada do ator Júlio Andrade e do irmão dela, Ângelo Wolf, com a namorada, Mariana Molina.

Novo romance?

Os rumores do término entre Sophie Charlotte e o cantor Xamã começaram neste sábado (1º/3), quando o artista esteve na Marquês de Sapucaí sem a amada. Para completar a polêmica, o famoso estava acompanhado de outra atriz de Renascer: Giullia Buscacio, que viveu Sandra no folhetim, filha de Egídio e Dona Patroa.

Ela e Xamã circularam por camarotes da Passarela do Samba e, inclusive, entraram na área de lounge juntos e não se desgrudaram. Fontes desta jornalista que vos escreve contaram, ainda, que o rapaz estava o tempo todo com a mão na cintura da moça. Eitaa!