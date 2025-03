Sorteio do ContilNet e Top Mídia: Ariane Matos é vencedora e fatura prêmio de R$ 4 mil; confira

O sorteio de carnaval do Iphone 15, promovido pelo ContilNet e Top Mídia, aconteceu durante transmissão na noite da última terça-feira (4). A vencedora foi a acreana Ariane Matos, que atualmente está morando em Manaus.

Ariane optou pelo valor do prêmio em dinheiro, segundo ela, quantia que vai ajudá-la a quitar algumas dívidas.

“Fiquei sabendo do sorteio por um amigo, que me marcou e então acabei comentando várias vezes. Estou muito feliz de ter conseguido ganhar o sorteio. Optei pelo dinheiro pois acaba me ajudando a pagar algumas contas, e tudo, estou muito feliz”, disse.

A validade do perfil de Ariane como vencedora do sorteio foi verificada após ela cumprir todas as regras necessárias para levar o prêmio.