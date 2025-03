“Sou obrigada a conviver”, diz ex-primeira-dama sobre Carlos Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista, que não tem um bom relacionamento com o seu enteado Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro e filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem fornecer detalhes, Michelle disse que perdoou Carlos por problemas do passado, mas optou por não conviver com o enteado, para evitar problemas familiares. “Não desejo mal nenhum para ele, mas é uma pessoa com quem eu não quero conviver. Respeito, mas sou obrigada a conviver”, disse ela durante entrevista ao jornalista Alexandre Garcia.

A ex-primeira-dama complementa afirmando que ambos possuem gênios fortes. “Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade.”

Michelle, que é presidente do PL Mulher, afirmou que o filho de Jair Bolsonaro não teria gostado da diferença de 27 anos entre ela e o ex-mandatário. Porém, apesar da intriga familiar, a ex-primeira-dama disse não proibir o marido de ter um relacionamento com o filho.

“Ele tem uma questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova [que Bolsonaro]. Acho que ele não gostou muito. Não proíbo meu marido de ter um relacionamento com ele, jamais, mas eu não consigo”, disse Michelle.

Na ocasião, Michelle ainda desabafou. “Não gostaria que fosse assim. Umas coisas eu não concordo, e aí, para não ter problemas maiores, eu prefiro me afastar”, completa.

No fim de fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante entrevista com o jornalista Léo Dias, disse que a relação entre a esposa e o filho 02 era conturbada, por conta de um “problema lá atrás”, sem fornecer mais detalhes sobre o tema.

“Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, mas não sei. Mas, também, o Carlos amadureceu muito, tem uma filha agora”, disse o ex-presidente.