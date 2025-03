Spice Girls planejam retorno em 2026 para celebrar 30 anos de “Wannabe” com turnê e nostalgia

O universo pop pode estar prestes a ganhar um presente nostálgico de peso. As Spice Girls, grupo britânico que marcou os anos 1990 com hits inesquecíveis e a mensagem de “girl power”, estão no radar dos fãs após Melanie Chisholm, conhecida como Mel C, revelar planos para uma possível reunião em 2026. A data não é aleatória: ela marca os 30 anos do lançamento de “Wannabe”, single que catapultou o quinteto ao estrelato global em 1996. Em entrevista recente, Mel C destacou o entusiasmo para um novo projeto que pode incluir uma turnê, reacendendo a esperança de ver todas as cinco integrantes – Mel C, Melanie Brown (Mel B), Geri Halliwell, Emma Bunton e Victoria Beckham – juntas novamente.

Formado em 1994, o grupo composto por essas cinco personalidades distintas conquistou o mundo com sua energia vibrante e canções que se tornaram hinos geracionais. Com mais de 100 milhões de discos vendidos, as Spice Girls se consolidaram como o maior grupo feminino da história da música pop. Sucessos como “Say You’ll Be There”, “2 Become 1” e “Viva Forever” ainda ecoam nas playlists de fãs ao redor do globo, enquanto a influência cultural do quinteto segue viva, inspirando novas gerações de artistas e movimentos de empoderamento feminino.

A declaração de Mel C ao Apple Music 1 trouxe um tom de urgência e otimismo. Ela enfatizou que, para um marco tão significativo como o 30º aniversário de “Wannabe”, algo grandioso precisa acontecer. O planejamento, segundo a cantora, já está em andamento, com ela e Mel B liderando a iniciativa para garantir que o projeto saia do papel. A possibilidade de uma turnê mundial está entre as especulações mais fortes, mas os detalhes ainda permanecem no campo das ideias.

Uma história de sucesso e reencontros marcantes

As Spice Girls não são estranhas a retornos triunfais. Desde a separação oficial em 2000, quando o grupo anunciou uma pausa para que as integrantes seguissem carreiras solo, elas já se reuniram em momentos emblemáticos. O primeiro grande reencontro aconteceu em 2007 com a turnê “The Return of the Spice Girls”, que percorreu cidades como Londres, Las Vegas e Vancouver. Foram 47 shows, com um público total de 581 mil pessoas e uma arrecadação de mais de 70 milhões de dólares em ingressos, sem contar os 100 milhões adicionais gerados por merchandising.

Outro marco foi a apresentação na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012. As cinco integrantes subiram ao palco em cima de táxis estilizados, cantando um medley de “Wannabe” e “Spice Up Your Life”. O momento foi assistido por milhões ao redor do mundo e gerou mais de 116 mil tweets por minuto, tornando-se o pico de interação nas redes sociais durante todo o evento esportivo. Já em 2019, a “Spice World – 2019 Tour” levou o grupo a estádios no Reino Unido, mas sem Victoria Beckham, que preferiu focar em sua carreira na moda.

A ausência de Victoria em 2019 não passou despercebida. Conhecida como Posh Spice, ela justificou a decisão como uma escolha pessoal, afirmando que o momento não parecia certo para voltar aos palcos. Apesar disso, sua participação em um reencontro informal no aniversário de 50 anos dela, em 2024, reacendeu as especulações sobre um retorno completo do quinteto. No evento, as cinco cantaram “Stop” em uma performance improvisada, capturada por David Beckham e amplamente compartilhada nas redes.

Por que 2026 pode ser o ano do grande retorno?

Planejar uma celebração para os 30 anos de “Wannabe” exige tempo, e Mel C deixou claro que o processo já começou. A música, lançada em julho de 1996, não foi apenas o primeiro single das Spice Girls, mas também um fenômeno cultural que chegou ao topo das paradas em 37 países. Com mais de 7 milhões de cópias vendidas, ela permanece como um dos singles mais icônicos da década de 1990. Um especial em 2026 poderia incluir desde uma turnê global até lançamentos comemorativos, como edições especiais de álbuns ou um documentário.

O histórico de vendas do grupo reforça a viabilidade de um projeto grandioso. O álbum de estreia, “Spice”, lançado em 1996, vendeu 23 milhões de cópias mundialmente, enquanto “Spiceworld”, de 1997, alcançou 13 milhões. Mesmo “Forever”, de 2000, gravado sem Geri Halliwell e com um som mais voltado ao R&B, ultrapassou 4 milhões de unidades. Esses números mostram que o apelo comercial das Spice Girls permanece forte, mesmo décadas após o auge.

A logística, no entanto, é um desafio. Com cada integrante seguindo caminhos distintos – Victoria na moda, Mel C e Mel B na música, Geri como escritora e Emma em projetos de TV e rádio –, alinhar agendas será essencial. Ainda assim, o entusiasmo de Mel C e Mel B, aliado à nostalgia dos fãs, pode ser o combustível necessário para fazer o plano decolar.

Relembre os maiores momentos das Spice Girls nos palcos

Os shows das Spice Girls sempre foram mais do que apresentações musicais; eram celebrações de energia e identidade. A “Spiceworld Tour”, iniciada em 1998, foi a primeira turnê mundial do grupo e atraiu 2,1 milhões de espectadores em 97 shows. Apesar da saída de Geri Halliwell no meio da turnê, o quarteto restante manteve o sucesso, com arrecadação de 60 milhões de dólares apenas na etapa norte-americana.

Em 2007, a “The Return of the Spice Girls” trouxe as cinco de volta em uma produção extravagante. A residência de 17 noites na O2 Arena, em Londres, arrecadou 33,8 milhões de dólares e foi premiada como o maior faturamento de 2008 pela Billboard. Já a turnê de 2019, embora sem Victoria, consolidou o grupo como a maior atração feminina em turnês entre 2000 e 2020, com quase 150 milhões de dólares em ingressos ao longo de 58 shows.

Esses números impressionantes mostram o poder duradouro das Spice Girls. Cada turnê trouxe elementos únicos, como figurinos temáticos, coreografias elaboradas e uma conexão direta com o público, algo que os fãs esperam ver novamente em 2026.

O que os fãs podem esperar de um especial em 2026

Um retorno em 2026 promete ser mais do que uma turnê. A efeméride de “Wannabe” abre portas para projetos multimídia. Além de shows, há espaço para iniciativas como:

Reedições de álbuns com faixas inéditas ou remasterizadas.

Um documentário sobre a trajetória do grupo, explorando os altos e baixos.

Parcerias com marcas, como as colaborações de 2007 com Tesco e Victoria’s Secret.

Um possível single novo, algo que não acontece desde “Headlines (Friendship Never Ends)”, lançado em 2007.

A participação de todas as cinco integrantes seria o grande diferencial. Victoria Beckham, que tem se mantido distante dos palcos, deu sinais de abertura ao se juntar às colegas em 2024. Sua presença poderia elevar o evento a um status histórico, unindo fãs antigos e novos.

Cronologia das Spice Girls: do auge aos retornos

A trajetória do grupo é repleta de marcos. Veja os principais momentos:

1994 : Formação do quinteto em Londres.

: Formação do quinteto em Londres. 1996 : Lançamento de “Wannabe” e início da fama global.

: Lançamento de “Wannabe” e início da fama global. 1998 : Saída de Geri Halliwell durante a “Spiceworld Tour”.

: Saída de Geri Halliwell durante a “Spiceworld Tour”. 2000 : Lançamento de “Forever” e início da pausa.

: Lançamento de “Forever” e início da pausa. 2007 : Reunião para a turnê “The Return of the Spice Girls”.

: Reunião para a turnê “The Return of the Spice Girls”. 2012 : Performance nas Olimpíadas de Londres.

: Performance nas Olimpíadas de Londres. 2019 : Turnê “Spice World” sem Victoria Beckham.

: Turnê “Spice World” sem Victoria Beckham. 2024: Reencontro informal no aniversário de Victoria.

Essa linha do tempo reflete a resiliência do grupo, que nunca declarou um fim definitivo, mas sim pausas estratégicas.

A influência cultural que nunca acaba

Mais do que números, as Spice Girls deixaram um legado cultural. O conceito de “girl power” empoderou jovens ao redor do mundo, enquanto os apelidos – Scary, Sporty, Baby, Ginger e Posh – transformaram as integrantes em ícones individuais. A moda excêntrica, como o vestido com a bandeira do Reino Unido usado por Geri, também marcou época.

O impacto vai além da música. O filme “Spice World”, de 1997, arrecadou 56 milhões de dólares e se tornou um clássico cult. O musical “Viva Forever!”, encenado em Londres entre 2012 e 2013, mostrou como as canções do grupo ainda ressoam. Até mesmo o Royal Mail celebrou os 30 anos do grupo em 2024 com uma coleção de selos, um feito inédito para um grupo feminino.

A influência se reflete em artistas atuais. Nomes como Dua Lipa e Little Mix frequentemente citam as Spice Girls como inspiração, provando que o “zig-a-zig-ah” ainda tem força.

Fãs na expectativa por um reencontro histórico

A possibilidade de um especial em 2026 mantém os fãs em alerta. Nas redes sociais, a reação à entrevista de Mel C foi imediata, com pedidos por shows em cidades como São Paulo, Nova York e Sydney. A memória afetiva ligada ao grupo é um motor poderoso: para muitos, “Wannabe” foi a trilha sonora da infância ou adolescência.

A pressão por um retorno completo, com todas as cinco integrantes, é alta. David Beckham, um fã declarado, já expressou seu desejo de ver as Spice Girls no palco novamente, embora tenha dito em 2024 que não havia planos imediatos. A participação dele no reencontro do aniversário de Victoria só aumentou as expectativas.

Com Mel C e Mel B à frente do planejamento, 2026 pode ser o ano em que o mundo verá o quinteto britânico brilhar mais uma vez, celebrando três décadas de um sucesso que transcende gerações.