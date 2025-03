Split Fiction: veja história, gameplay e requisitos do jogo coop

Split Fiction é o novo título da Hazelight Studios, desenvolvedora responsável por títulos aclamados, como A Way Out e It Takes Two, eleito o Jogo do Ano pelo The Game Awards em 2021. Anunciado durante um segmento dedicado da edição mais recente da premiação, que rolou em dezembro de 2024, o novo game de ação e aventura introduz os jogadores numa experiência obrigatoriamente cooperativa em tela dividida (local ou online) por mundos fictícios. Desse modo, o nome Split Fiction (Ficção Dividida, em tradução livre) é justificada pela gameplay diferenciada do jogo.