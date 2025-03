Steam Deck: 15 melhores games do Steam para baixar no console portátil

Considerado o jogo mais premiado da história, Elden Ring, da FromSoftware, é outro título que entrou para o hall da fama dos videogames. Vencedor do “Jogo do Ano” do The Game Awards 2022, o game é ambientado no reino The Lands Between e acompanha a história de um Maculado, o qual tem como missão reunir os pedaços do Elden Ring para se tornar o Elden Lord. A trama teve o auxílio de George R.R. Martin, responsável pelo best-seller Game of Thrones.