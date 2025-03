Sula Ximenes é homenageada pela Câmara de Vereadores de Rio Branco com duas moções no Dia Internacional da Mulher

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, foi homenageada nesta sexta-feira, 14, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa, promovida pela vereadora Elzinha Mendonça (PP), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e pelo vereador Felipe Tchê (PDT), primeiro secretário, resultou na entrega de duas moções de aplauso, reconhecendo a importância das mulheres na sociedade acreana.

A homenagem foi recebida por Bianca Marques, filha da presidente do Deracre, Sula Ximenes, que a representou na solenidade. Sula está em Brasília, trabalhando para garantir a liberação de recursos essenciais à continuidade das obras de pavimentação, manutenção e conservação da infraestrutura rodoviária do estado. Em mensagem enviada, a gestora destacou a importância do trabalho coletivo e agradeceu o reconhecimento.

“Recebo essa homenagem com gratidão e compartilho com cada servidor e servidora do Deracre, que trabalha incansavelmente para melhorar a infraestrutura de Rio Branco. Agradeço aos vereadores Elzinha Mendonça e Felipe Tchê pelo reconhecimento e ao governador Gladson Cameli, que sempre apoia e valoriza o trabalho das mulheres na gestão pública. Essa conquista é de todas as mulheres acreanas que, com garra e dedicação, fazem a diferença todos os dias”, afirmou Sula Ximenes.