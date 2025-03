Superior Tribunal Militar lança edital com 80 vagas nesta sexta; veja como se inscrever

A partir das 10h desta sexta-feira (7), começam as inscrições para o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM), com prazo final às 18h do dia 4 de abril. Os interessados devem se cadastrar no site do Cebraspe, organizador do certame.

O edital prevê 80 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico judiciário, abrangendo áreas como administração, tecnologia da informação, polícia judicial, comunicação social e contabilidade. Todas as oportunidades exigem formação de nível superior.

Os valores das taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 120 para analista judiciário e R$ 80 para técnico judiciário. O pagamento deve ser efetuado até 30 de abril. A remuneração inicial varia entre R$ 9.052,51 e R$ 14.852,66, com jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados poderão ser nomeados em qualquer cidade que tenha unidades do STM ou auditorias da justiça militar da União, incluindo Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Manaus (AM), entre outras. A escolha da lotação respeitará a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas.

No que se refere às cotas, 20% das vagas são destinadas a candidatos negros, 5% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas. Para concorrer a essas vagas, é necessário indicar a opção no momento da inscrição. No caso de candidatos com deficiência, também será exigido o envio de laudo médico emitido nos últimos 36 meses.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, enquanto apenas os candidatos a analista judiciário realizarão prova discursiva. Os exames serão aplicados em 8 de junho de 2025, nas 27 capitais e em cidades como Bagé (RS), Juiz de Fora (MG) e Santa Maria (RS).

Haverá ainda teste de aptidão física para agentes da polícia judicial, além de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação para candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas.

O resultado final das provas objetivas será divulgado em 4 de julho, e o resultado provisório da prova discursiva, aplicável apenas aos analistas judiciários, sairá em 9 de julho.