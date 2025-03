Uma influenciadora e surfista chilena morreu após ser atropelada por uma lancha na praia Rinconada de Taucú, no Chile. Javiera Ortiz, de 34 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias antes de seu casamento. As informações são do canal 24 Horas.

Ainda segundo a emissora, o condutor da navegação chegou a ser detido pelas autoridades, mas foi liberado e vai aguardar o julgamento em liberdade. Sua identidade não foi revelada. A morte de Javiera foi confirmada por meio das rede sociais do Rinconada de Taucú Surf Club, onde ela surfava há aproximadamente dois anos. O clube destacou o luto na comunidade e ressaltou a necessidade de cuidados para evitar acidentes. Choque e tristeza “Este acidente causou choque e tristeza na comunidade e nos lembrou da importância de tomar precauções extremas ao praticar atividades aquáticas. Surfistas e equipes são incentivados a respeitar as normas de segurança e estar atentos ao ambiente para evitar acidentes”, pontuou o clube. Em publicação no Instagram, em 5 de fevereiro, Javiera anunciou que iria se casar em poucos dias. Além dos conteúdos sobre surfe, a influenciadora publicava tutoriais de como fazer roupas e acessórios.