Suspeito de estupro em Plácido de Castro é capturado após meses foragido em Porto Velho

J.P.R.C., apontado como o principal suspeito de um estupro ocorrido no final do ano passado em Plácido de Castro, Acre, foi preso em Porto Velho, Rondônia, após uma operação policial que mobilizou autoridades dos dois estados. O crime, que teve como vítima uma jovem de 24 anos, causou grande comoção na comunidade local.

A investigação conduzida pelo Delegado Dr. Leandro Lucas reuniu provas contundentes contra o suspeito, incluindo exames periciais que confirmaram sua participação no crime. Com base nessas evidências, a Justiça decretou sua prisão preventiva, mas ele conseguiu fugir antes de ser detido, tornando-se foragido.

Após meses de buscas intensas, J.P.R.C. foi localizado no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, onde foi capturado. Atualmente, ele está à disposição da Justiça.

A prisão do suspeito foi recebida com alívio pela população de Plácido de Castro, que acompanhava o caso de perto e aguardava uma resposta das autoridades. O trabalho das forças policiais reforça o compromisso com o combate à impunidade e a luta contra a violência sexual. Agora, a Justiça seguirá com os trâmites legais para que o acusado responda pelo crime cometido.