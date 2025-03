Susto no etarismo: mulheres 50+ estão lindas, fortes e empoderadas

Xô preconceito. As mulheres 50+ estão dando um baile no chamado etarismo: melhores que muitas mocinhas. E a grande prova mundial veio no Globo de Ouro. Ao lado da atriz Fernanda Torres, de 59, vencedora do prêmio de Melhor Atriz, em Los Angeles, nos EUA, apareceram outras mulheres gigantes que também já passaram dos 50 e continuam lindas e cheias de talento. A atriz Demi Moore, 62, fez um discurso lindo mostrando o que sofreu por causa da idade. “Obrigada, Universo”, agradeceu. Ela esperou 45 anos para ser reconhecida na premiação. Além dela, brilharam Nicole Kidman, de 57 anos, e Angelina Jolie, que completa 50 anos agora em 2025. Aqui no Brasil, outra cinquentona linda se pronunciou mostrando que idade é apenas um número. Aos 59 anos, a jornalista Fabiana Scaranzi postou um vídeo em que defende o direito das mulheres +50 de fazerem o que quiserem e quando quiserem. Ela casou de novo, aos 46 anos, e faz a transição de carreira agora perto dos 60, ao concluir o curso de psicologia. Sensacional.

Fazer o etarismo perder força Fabiana Scaranzi saudou as atrizes nas redes sociais. “Viva Fernanda, Viva Demi e Viva nós mulheres que estamos tendo a chance de deixar o caminho menos desafiador para as gerações quem vem depois! Bora Juntas!.” “A maturidade me trouxe muito dessa força de seguir em frente apesar do que os outros acham”, disse Fabiana. “[É preciso haver] mais diálogos sobre a maturidade e o envelhecimento, isso faz com que o etarismo perca força, faz com que mais mulheres tenham coragem e façam suas escolhas independentemente da sua idade.” E Fabiana Scaranzi lembra: “o importante é seguir em frente apesar do que os outros acham”.