TCE convoca aprovados em concurso para nova etapa e entrega de documentos; veja lista

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) publicou nesta quinta-feira, 13, o edital de convocação dos candidatos aprovados no concurso público para cargos de nível superior a realizarem a inspeção médica oficial. A lista de convocados, que inclui profissionais de diversas áreas como Administração, Engenharia Civil, Tecnologia da Informação, Direito e Contabilidade, foi divulgada no Diário Eletrônico de Contas.

Os convocados devem se submeter a uma avaliação de saúde, que será conduzida pela Junta Médica Oficial do Estado. A inspeção ocorrerá nos dias 1º e 2 de abril de 2025, na sede do Acreprevidência, em Rio Branco. Durante o processo, os candidatos precisarão apresentar exames médicos, como avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, psiquiátrica e infectológica.

VEJA TAMBÉM: TCE-AC empossa 37 novos servidores aprovados em concurso público

Candidatos que não entregarem a documentação médica solicitada dentro do prazo estipulado terão sua nomeação cancelada. Aqueles com deficiência também deverão fornecer um laudo médico detalhado, que comprove a adequação da condição à função do cargo.

Após a inspeção, os aprovados aptos deverão comparecer ao TCE nos dias 3 e 4 de abril de 2025 para a entrega de documentos exigidos, como identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, diploma de formação, entre outros. A ausência de qualquer um desses documentos poderá impedir a posse.

A posse oficial dos candidatos está agendada para o dia 8 de abril de 2025, às 9h, na sede do Tribunal de Contas, em Rio Branco. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Divisão de Recursos Humanos do TCE/AC pelo telefone (68) 3025-2027 ou pelo e-mail drh@tceac.tc.br.

VEJA LISTA: