A Universidade Federal do Acre (Ufac) enfrenta nova paralisação dos técnicos administrativos na manhã desta terça-feira (11), que foi motivada pelo não cumprimento dos acordos firmados durante a última greve da categoria.

Os manifestantes se encontram em frente a instituição, junto a um carro de som, cobrando pelos reajustes salariais, assim como melhores condições de trabalho, entretanto, a aprovação do orçamento para que seja possível realizar as ações depende do aval do poder Legislativo.

O movimento não é exclusivo dos colaboradores da Ufac. Servidores de outras universidades no país também estão realizando movimentos parecidos em suas instituições, como maneira de pressionar o governo federal para que os reajustes sejam realizados.