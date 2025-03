Tempestade deixa rastro de mortes e destruição na Argentina; veja vídeo

A cidade argentina de Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, foi devastada por uma tempestade que despejou mais de 290 milímetros de chuva desde o início da manhã até depois do meio-dia desta sexta-feira (7/3). Até o momento, a morte de seis pessoas foi confirmada de acordo com fontes oficiais.

Veja imagens da tempestade

O município divulgou em seu perfil oficial da rede social X a morte de uma mulher em via pública e outras cinco pessoas, mas afirma a possibilidade de um número maior de vítimas dada a “magnitude do desastre climático”.

“Quanto ao número de mortos, o número sobe para seis: uma mulher na via pública nas ruas Paroissien e Rawson, quatro pessoas na via pública na área de Sarmiento às 1000 e uma pessoa em Cerri. Neste momento, dada a magnitude do desastre climático, não se pode descartar a existência de um maior número de vítimas mortais.”

A cidade argentina foi isolada por conta da enchente. Não há fornecimento de combustível, a energia foi cortada, serviços de transporte público suspensos e os serviços de saúde foram afetados por vazamentos de água no hospital municipal. As informações são do jornal argentino La Nación.

Cerca de mais de mil pessoas foram evacuadas de partes da cidade que estavam em situações muito complicadas, cercadas ou já submersas.

De acordo com o serviço meteorológico argentino, mais chuvas estão previstas para o local nas próximas horas.