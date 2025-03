A cidade argentina de Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, foi devastada por uma tempestade que despejou mais de 290 milímetros de chuva desde o início da manhã até depois do meio-dia desta sexta-feira (7/3). Até o momento, a morte de seis pessoas foi confirmada de acordo com fontes oficiais.

Veja imagens da tempestade

O município divulgou em seu perfil oficial da rede social X a morte de uma mulher em via pública e outras cinco pessoas, mas afirma a possibilidade de um número maior de vítimas dada a “magnitude do desastre climático”.

“Quanto ao número de mortos, o número sobe para seis: uma mulher na via pública nas ruas Paroissien e Rawson, quatro pessoas na via pública na área de Sarmiento às 1000 e uma pessoa em Cerri. Neste momento, dada a magnitude do desastre climático, não se pode descartar a existência de um maior número de vítimas mortais.”

Lamentablemente debemos confirmar el fallecimiento de una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, no pudiendo descartar – en virtud de la magnitud del desastre climático-, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales. — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) March 7, 2025

A cidade argentina foi isolada por conta da enchente. Não há fornecimento de combustível, a energia foi cortada, serviços de transporte público suspensos e os serviços de saúde foram afetados por vazamentos de água no hospital municipal. As informações são do jornal argentino La Nación.