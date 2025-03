Tenente da PM explica como vai funcionar o policiamento no bloco do Vai Quem Quer

O policiamento foi um assunto que ganhou os holofotes durante o pre Carnaval de 2025, já que muitos eventos tradicionais que ocorrem em bairros da capital não puderam ser realizados.

O único que manteve a folia foi o bloco do Vai Quem Quer, no bairro do tucuma, realizado nesse domingo (2).

Para garantir a segurança dos foliões, a Polícia Militar (PM) se faz presente no evento. A tenente Patrícia Costa explicou como vai funcionar a atuacao da PM no evento.

“Hoje a Polícia Militar, ela dispõe de várias guarnições para estar aqui no local, incluindo guarnições de trânsito. A gente fez todo um preparo, foi feito um alinhamento com o governo do estado, prefeitura, para que esse carnaval pudesse sim ocorrer de uma forma tranquila e que as pessoas pudessem brincar esse ano como foi nos anos anteriores”, disse a tenente.

Costa afirma que ao menos 25 agentes da PM e do policiamento de trânsito, que estarão acompanhando os foliões, tanto a pé, quanto em motocicletas. Além disso, ela afirma que o evento conta com segurança privada.