Thamiris escolheu Guilherme e Vinícius para morarem fora da casa do BBB 25 por tempo indeterminado

Thamiris escolheu ficar com 60 mil reais e colocou Guilherme e Vinícius para morar na parte de fora da casa do BBB 25 por tempo indeterminado. Eles terão que tomar banho, dormir, comer e escovar os dentes do lado de fora, recebendo um kit de sobrevivência mais restrito que o da Xepa. Não poderão usar a academia nem a piscina, mas poderão participar das festas e entrar na casa apenas para usar o reservado.

Thamiris afirmou não saber de todos os detalhes da punição e justificou sua escolha por achar que Guilherme e Vinícius, por serem amigos, lidariam melhor com a situação. Os brothers brincaram que ela deveria fazer um Pix como compensação.

Vinícius e Guilherme não podem pegar roupas ou itens até nova orientação da produção e precisarão permanecer com as mesmas roupas. Guilherme comentou que evitará se movimentar muito para não suar.