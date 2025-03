Thamiris explica para Guilherme o que quis dizer na fofoca exposta por Seu Fifi

Thamiris explicou que seu comentário sobre Guilherme focar em pessoas do esporte não tinha a intenção de separar “camarote” e “pipoca”, mas sim destacar que ele, Diego e outro participante poderiam formar um grupo forte por compartilharem essa origem. Ela afirmou: “Não era tipo, ‘óó, não pode andar com camarote’. Até porque no meu quarto só tem camarote.”

Guilherme respondeu que sua conexão com Diego não era apenas por ser fã, mas por admiração e afinidade, e reforçou: “E não é porque os meninos são do esporte que eu ia me juntar. Eu me junto por questão de conexão mesmo.”

Thamiris reiterou que sua fala não era sobre divisão, mas sim sobre enxergar afinidades, enquanto Guilherme destacou que para ele o mais importante no jogo não era de onde a pessoa veio, mas a conexão que criava dentro da casa.