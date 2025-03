Thamiris treta com Vinicius e Aline após a formação do paredão

A discussão entre Vini e Thamiris gira em torno da coerência e da sensibilidade dentro do jogo. Vini aponta que Thamiris cobra dos outros uma empatia que, segundo ele, ela mesma não pratica. Ele menciona a reação de Aline e questiona se Thamiris está realmente considerando o impacto de suas ações nos outros.

Thamiris se defende, afirmando que não isentou ninguém e que esperou o momento certo para conversar com Aline. Ela explica que, durante esse diálogo, Aline sugeriu outras pessoas que poderiam ter sido indicadas, o que, para ela, demonstra que não estava evitando responsabilidade.

A conversa evolui para um episódio envolvendo Camilla e Diogo, onde Vini acusa Thamiris de ter passado pano para atitudes erradas de Diogo. Ela rebate, dizendo que, quando Aline reclamou do tom de voz de Vini, ela aconselhou que ele falasse mais baixo, reconhecendo que a percepção da outra pessoa importa. Vini insiste que Thamiris falou diferente na dinâmica, sugerindo que Aline teria inflamado a situação, o que ela nega.

O embate se intensifica quando Vini menciona o momento pós-Paredão da irmã de Thamiris, insinuando que a postura dela diante de certas relações pode ser conveniente. Thamiris responde que não estava falando apenas dele, mas do grupo como um todo. Vini, por sua vez, reforça que responde apenas por si e que nunca preteriu ou deixou de se importar com Thamiris. Ela concorda, mas afirma que, se eles já conversaram sobre isso, não faz sentido ele continuar magoado. Vini retruca que, para ele, ela se contradisse, enquanto Thamiris mantém sua posição.

Aline então entra na conversa e declara que a “máscara” de Thamiris caiu definitivamente. Irritada, ela diz que não quer mais discutir e pede para Vini parar de mencionar seu nome, pois considera que seu assunto com Thamiris já está encerrado. Thamiris se mostra confusa com a situação e reage dizendo que a conversa com Vini foi espontânea.