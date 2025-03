Tião Bocalom participa de retiro espiritual ‘Rio de Água Viva‘ e lê versículo durante missa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou um vídeo nas redes sociais sobre sua participação no retiro espiritual ‘Rio de Água Viva’, promovido pela Diocese de Rio Branco e pela Renovação Carismática Católica (RCC).

Na ocasião, o gestor usa uma bata litúrgica e lê um versículo do livro Eclesiástico, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, durante a missa realizada na manhã deste domingo (2).

“Tive a honra de fazer a primeira leitura da Palavra hoje, durante o retiro Rio de Águas Vivas da Igreja Católica. Foi um momento especial de fé e reflexão, que encheu meu coração de alegria. Que Deus nos abençoe sempre!”, afirmou Bocalom.

O Rio de Água Viva é um retiro espiritual católico que acontece durante o carnaval. O tema do evento deste ano é “Pela virtude do Espírito Santo transbordei de esperança”, e ocorre no Colégio Imaculada Conceição, na capital acreana.

Veja o vídeo: