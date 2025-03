TJAC anuncia nova convocação de aprovados em concurso; confira a lista completa

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC) anunciou, por meio do Edital nº 21/2025, a convocação de novos aprovados no concurso público para integrar o quadro efetivo do Poder Judiciário. A publicação foi feita nesta segunda-feira (10) e inclui os próximos passos para os nomeados, como entrega de documentos, inspeção médica, posse e início das atividades.

Os candidatos devem comparecer para a entrega da documentação exigida nos dias 24 e 25 de março de 2025, entre 8h e 14h, na Gerência de Cadastro e Remuneração do TJ-AC, situada no Centro Administrativo, Via Verde, em Rio Branco. O resultado da verificação documental será publicado no dia 3 de abril.

A inspeção médica está agendada para o dia 27 de março, das 9h às 11h, na Junta Médica do Tribunal, onde os candidatos deverão apresentar os exames solicitados. A cerimônia de posse será realizada no dia 9 de abril, às 14h, no Plenário do TJAC. O não comparecimento ou a falta de documentação exigida implicará na perda do direito à nomeação.

A lista completa dos convocados e outras informações podem ser acessadas abaixo: