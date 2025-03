Tom Brady coloca mansão de R$ 800 milhões à venda para não ver Gisele

Tom Brady colocou à venda a mansão de luxo de R$ 800 milhões que tem nos Estados Unidos (EUA). Segundo o site Radar Online, o ex-jogador de futebol americano está incomodado com a ideia de ser vizinho da ex-esposa, Gisele Bündchen.

O atleta morou por anos na mansão com a modelo, mas decidiu se desfazer da residência para não acompanhar Gisele formando uma nova família com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente e o bebê recém-nascido do casal. A brasileira está morando em uma casa em frente à mansão de Tom Brady.

Fontes próximas ao ex-marido da supermodelo disseram que ele estaria deprimido com o fato de ter que “encarar a vida perfeita [da modelo] com o artista marcial e o novo bebê deles”.